Che fine ha fatto Allegri? Il mister bianconero è sparito dai social

Il suo commento nel dopo partite delle gare della Juventus era diventato un appuntamento fisso, ma ora rischia di non esserlo più. Massimiliano Allegri è infatti sparito dai social network. Da ormai qualche ora, i profili Twitter, Instagram e Facebook non sono più raggiungibili. "Spiacenti questa pagina non è più disponibile", è la dicitura che compare quando si prova a digitare l'indirizzo di uno dei suoi profili. Al momento non si conoscono i motivi di tale decisione, anche se appare difficile che sia rimasto vittima di un attacco di hacker.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata