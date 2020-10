Maradona in versione astronauta: El Pibe in panchina col casco anti-covid

Diego Armando Maradona non smette mai di stupire. L’attuale tecnico del Gimnasia si è presentato in panchina per l’amichevole contro il San Lorenzo con una curiosa maschera protettiva anti-covid. Non la classica mascherina ma una sorta di casco in plexiglass a coprire l’intero viso, quasi da astronauta. Una protezione che, evidentemente, non è passata inosservata nemmeno sui social dove il video dell’ex numero 10 del Napoli è diventato virale. Accanto al Pibe de Oro anche il figlio Diego Fernando, seduto occasionalmente in panchina trattandosi di un incontro amichevole, si è protetto con la stessa curiosa maschera.

#VuelveElFútbolArgentino | Las Manos de DS también se cuidan con alcohol en spray #SanLorenzo #Gimnasia pic.twitter.com/4GNkTm4lFS — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) September 30, 2020

