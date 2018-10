Maradona contro Messi: "Va 20 volte in bagno prima di giocare, non è un leader"

"Messi è un grandissimo giocatore, ma non è un leader". Diego Armando Maradona arriva a punzecchiare la Pulce nel corso di un'intervista rilasciata al programma messicano La Ultima Palabra Mexico. "È difficile parlarne, è inutile ritenere un leader uno che va 20 volte in bagno prima di una partita - ha aggiunto l'ex fuoriclasse del Napoli - Messi a Barcellona è Messi, in Nazionale è come gli altri. Se fossi ct non lo chiamerei, dobbiamo toglierli pressione e ritrovare il leader che vogliamo che Messi sia".



.

