Mandzukic segna il primo gol in Qatar... ma non esulta

Il croato ex Juventus si sblocca nel campionato qatariota e dimentica la rete annullata dal VAR al debutto

Mario Mandzukic mette a segno la sua prima rete nel calcio qatariota. L'ex centravanti della Juventus, appena trasferitosi all'Al Duhail sblocca il match contro l'AlSailiya insaccando sotto misura dopo una respinta del portiere. Impassibile, come sempre 'Mister No-Good' - questo il soprannome affibiatogli dai compagni per il suo temperamento molto misurato - non si lascia andare a nessuna esultanza il 33enne vice-campione del mondo con la Croazia, ai mondiali 2018, che abbraccia i compagni, dimenticando il gol annullato dal VAR all'esordio nel nuovo campionato.

