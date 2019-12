Manchester City, stampa inglese: "Guardiola via a giugno con clausola"

Il contratto di Pep Guardiola con il Manchester City prevede una clausola che gli permette, se lo vorrà, di lasciare il club a fine stagione, con un anno di anticipo. A rivelarlo è il 'Daily Mail'. Lo spagnolo è legato agli inglesi fino al 2021, ma secondo il tabloid, alla conclusione di questa stagione, potrebbe liberarsi nel caso ci siano determinate condizioni che non soddisfano il club.

In ogni caso la proprietà del City è fiduciosa che, nonostante le difficoltà riscontrate in Premier League in questa prima parte di stagione, con i Citizens già staccati di 14 punti rispetto al Liverpool capolista, Guardiola rispetterà il contratto fino in fondo. Anche se, secondo il 'Daily Mail', avrebbero già individuato il piano B: Mauricio Pochettino.

Immediata la smentita di Pep: "No, non è vero. Ho già parlato delle mie intenzioni qualche settimana fa" ha affermato il tecnico del Manchester City nella conferenza stampa che precede la sfida contro l'Arsenal.

