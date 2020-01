Manchester United, Solskjaer gela Inter: "Young? Abbiamo bisogno di lui"

Il trasferimento di Ashley Young all'Inter potrebbe non concretizzarsi a causa dei tanti infortuni cui deve fare fronte il Manchester United. E' quanto ha spiegato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Norwich. Il 34enne esterno, in scadenza di contratto a giugno, è accostato con insistenza in questa sessione di mercato ai nerazzurri, che avrebbero già l'ok del giocatore. "Non abbiamo tanti giocatori in forma, quindi abbiamo bisogno di quelli che abbiamo", ha spiegato. Young "è uno dei nostri giocatori ed è il nostro capitano. Ci sono molte voci, dobbiamo solo gestirle", ha sottolineato Solskjaer. "Ashley è stato molto professionale e concentrato, quindi non credo che si farà condizionare. Vediamo cosa succederà a giugno e anche a febbraio".

