Maldini, la dinastia continua: il debutto di Daniel in Serie A

La leggenda continua, di generazione in generazione. Al 93' di Milan-Verona ha infatti esordito in Serie A Daniel Maldini, figlio secondogenito di Paolo e nipote di Cesare. Maldini Jr è entrato al posto di Castillejo, debuttando in massima serie all'età di 18 anni. "È stato un sogno, peccato solo per il risultato. La prossima speriamo di portare a casa i 3 punti". Queste le prime parole di un emozionato Daniel Maldini dopo l'esordio in Serie A con la maglia del Milan. Il figlio del leggendario Paolo e nipote di Cesare ha poi aggiunto: "L'esordio era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così. Si poteva fare di più, ma c’è stata comunque emozione".

