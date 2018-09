Ponte Morandi. lo Sport si mobilita con l'asta benefica delle magliette

L'Asta benefica di Stelle nello Sport, promossa con l'obiettivo di aiutare le realtà colpite dalla tragedia di Ponte Morandi, si arricchisce di uno dei cimeli più preziosi nel calcio italiano di oggi: la Maglia Authentic della Juventus di Cristiano Ronaldo, autografata dal fenomeno. Stelle nello Sport, il progetto che sostiene e valorizza da 20 anni lo sport in Liguria sotto l'egida del Coni, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Il Secolo XIX, ha raccolto adesioni straordinarie per l'iniziativa promossa in collaborazione con CharityStars. All'indirizzo www.charitystars.com/genovanelcuore c'è anche la maglia ufficiale Milan di Gonzalo Higuain, autografata da molti giocatori rossoneri. E poi quella del Napoli di Callejon, autografata dal talento spagnolo dopo la vittoria per 3-2 sul Milan. E ancora la 25 viola di Federico Chiesa con le firme di tutta la rosa della Fiorentina, le maglie di Papu Gomez (Atalanta) e Andrea Belotti (Torino). In arrivo anche alcune maglie speciali di Genoa e Sampdoria, così come quelle dello Spezia indossate nell'amichevole benefica contro i blucerchiati.

Non solo calcio. Tante le Nazionali Azzurre che hanno donato cimeli prestigiosi. La prima è stata la Federugby, poi la Fijlkam. Ora le maglie delle Nazionali maschile e femminile di Basket e quella dei 150 della Ginnastica. Dal Ciclismo ecco la Maglia ufficiale iridata Bora, autografata da Peter Sagan. E ancora il completo da gara della Gazprom-RusVelo, e la canotta da gara del Team Delko Marseille Provence KTM. Una grande rete solidale in tutto il mondo sportivo che scende in campo con Stelle nello Sport. Genova è davvero nel cuore di tutti. Asta online all'indirizzo www.charitystars.com/genovanelcuore. Tutti gli aggiornamenti sulle iniziative benefiche dedicate a #GenovanelCuore a

