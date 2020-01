Lukaku: il nuovo letto è extralarge! I compagni: "È per 15 persone?"

Gigante sul terreno di gioco, ma anche tra le mura domestiche. Romelu Lukaku, centravanti belga dell'inter, ha postato una foto sul suo profilo Instagram che non poteva di certo passare in osservata: si tratta di uno scatto che lo ritrae mentre si rilassa sotto le coperte di un letto - quello della sua nuova casa - dalle dimensioni enormi. Immediata la reazione ironiche dei compagni di squadra del bomber nerazzurro: "È per 15 persone?", commenta il difensore azzurro Andrea Ranocchia. E c'è chi avanza una proposta: "A questo punto sarei curioso di vedere una foto del trono... " scherza il portiere ex Torino, Daniele Padelli.

