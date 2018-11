Lo sfogo di Balotelli contro i razzisti: "Siete la parte malata del mondo"

Dopo mesi di silenzio, torna a far parlare di sé Mario Balotelli. L'attaccante del Nizza ha infatti replicato con un duro post sulle Instagram stories agli utenti che nelle scorse settimane lo hanno insultato sul web per il colore della pelle e l'ultima bizzarra capigliatura. "Voi razzisti meritate una cosa sola - scrive Balotelli sui social - Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. Voi siete la parte malata di questo mondo, avete rotto il c****. Ditemi le cose in faccia, non attraverso lo schermo del computer o del telefono. Non scrivete di lasciarli perdere, no. Non sono argomenti su cui sorvolare".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata