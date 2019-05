Lnd Juniores Cup: il Girone C stende il Girone A e conquista il trofeo

di Nicola Petricca

Sempre loro. La rappresentativa del Girone C di Serie D cancella quella del Girone A e conquista per la quarta volta la Juniores Cup Lnd, la seconda da quando la competizione ha assunto questo nome, nel 2014. Sono quattro le vittorie, in altrettante partite, che hanno regalato la coppa agli under 19 di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, che hanno dominato il torneo sin dal triangolare di qualificazione alle semifinali, chiuso a punteggio pieno. Protagonista dell'incontro è stato Gianmarco Cavaliere dell'Arzignano Valchiampo, squadra che quest'anno ha conquistato la Serie C per la prima volta. È dell'attaccante veneto la doppietta che, in chiusura di primo tempo, ha cambiato l'inerzia della partita, fin lì a favore dei ragazzi di Lombardia, Piemonte e Liguria. A nulla sono servite le belle prestazioni di Francesco Frolla e di Yayah Kallon, uno dei giocatori più in forma del torneo, per il Girone A che ha pagato due distrazioni difensive e la poca precisione sotto porta.

Subito due occasioni in apertura, con la Rappresentativa C che ci prova con un tiro dal limite di Gabriel Santuari, fuori di poco, e la Rappresentativa A che va in rete con Andrea Benassi, su assist di Francesco Frolla, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Succede poco o nulla per 20 minuti, poi si rivede lo stesso Benassi che avanza palla al piede sulla trequarti e calcia dal limite, Yuri Secco non trattiene e Frolla si avventa sulla ribattuta, ma anche lui è in fuorigioco. Più attiva la squadra del Girone A, con Frolla presente su tutto il fronte d'attacco: il numero 19 si accentra dalla sinistra e calcia di potenza, Secco respinge in tuffo. Poi si sveglia all'improvviso la squadra di Lombardia, Liguria e Piemonte che, tra il 42' e il 43', segna due volte, con Cavaliere. Il numero 9 prima s'inventa un gol pazzesco, controllando al limite e calciando di precisione e potenza a fil di palo, poi intercetta un corto retropassaggio di Antonio Pinto, salta il portiere in uscita e appoggia in rete da due passi. Al 45' Youseff Nouri prova a ridurre lo svantaggio con un colpo di testa ravvicinato su cross dalla destra, ma Secco è strepitoso e alza in calcio d'angolo.

A inizio ripresa, il Girone A attacca furiosamente, ma non crea vere occasioni fino al 61', quando Kallon si infila in area, salta un difensore e poi viene steso, conquistando un rigore che trasforma calciando di potenza alla sinistra di Secco. Un minuto dopo il Girone C risponde subito con Aloy Junior Uch Ivvunze, ora in posizione più centrale, che va via di forza a Nouri e conclude, ma Tommaso Brambilla gli chiude la porta e devia in angolo. Al 71' la Rappresentativa C ristabilisce le distanze al termine di un'azione confusa, partita da calcio d'angolo. Santuari controlla al limite e calcia, la palla sbatte su un difensore e s'impenna, arriva a Lovato che serve al centro Giosuè Belardinelli e il difensore anticipa di testa Nouri e Brambilla per il 3-1. Il Girone A si getta in avanti per cercare di riaprire la partita, ma l'unico con qualche idea è sempre Kallon che scappa sulla destra, mette un cross basso su cui arriva Rastrelli, ma la deviazione esce di poco. All'85' ancora il numero 20 protagonista che, servito sulla corsa da Bianco, sfugge a Belardinelli ma è chiuso in angolo dall'uscita di Secco. È questa l'ultima occasione per la Rappresentativa A che, prima della fine, rischia di subire il 4-1 e poi conclude la partita in 10 per il rosso a Benassi, al 95', espulso dopo aver colpito un avversario a palla lontana.

