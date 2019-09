Llorente: "Volevo il Napoli, con Ancelotti non ho avuto dubbi"

"Quando ti chiama un allenatore come Ancelotti è subito una emozione forte. Io già volevo fortemente il Napoli, poi quando hai un tecnico così vincente non hai dubbi che stai facendo la scelta giusta". Lo ha detto il nuovo acquisto del Napoli Fernando Llorente nel corso della conferenza stampa di presentazione in merito ai motivi che l'hanno convinto ad accettare la proposta dei campani. "Il Napoli ha una società importante ed un grande allenatore. Desideravo tanto poter lavorare con Carlo e sono felicissimo di averlo con me adesso - ha proseguito - Avevo voglia di giocare ancora in una grandissima squadra ed il Napoli è un Club di livello internazionale. Ho avuto tante opzioni di varie squadre ma per me il Napoli è stata la priorità. Non è stato facile venire qui perchè ho aspettato tre mesi, ma volevo fortemente tornare in Serie A con una squadra competitiva che giocasse anche la Champions"



