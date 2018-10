Liverpool, torna Karius? Il Besiktas vorrebbe darlo indietro

Sembra non esserci pace per Loris Karius. Il 25enne portiere tedesco del Liverpool, diventato celebre per gli incredibili errori commessi nella finale di Champions League vinta dal Real Madrid sui Reds, non è riuscito a riscattarsi nell'esperienza al Besiktas. Anche in Turchia le 'papere' non sono mancate, oltre ai 14 gol incassati: la prima all'esordio, la seconda contro il Malmoe in Europa League.

E stando al Sun, il club turco vorrebbe già scaricarlo nonostante l'accordo di prestito biennale. Il Besiktas avrebbe proposto al Liverpool, per gennaio, un originale scambio: il ritorno di Karius ad Anfield e l'arrivo di Divock Origi ad Istanbul. L'attaccante belga, nelle gerarchie del tecnico Klopp, si colloca dietro a Firmino, Sturridge e Solanke. Per questo, starebbe ragionando sul suo futuro.

