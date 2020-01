Liverpool, Nike nuovo sponsor tecnico Reds: accordo da 35 milioni

Cambiamenti in casa Liverpool. Dopo un 2019 straordinario caratterizzato dalla vittoria del Mondiale per Club, anticipata dalla conquista della Champions League, i Reds guardano al futuro annunciando la nuova partneship con Nike. E' direttamente il club inglese a darne l'annuncio attraverso il proprio sito ufficile: "Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare Nike, la principale azienda mondiale di calzature e abbigliamento, come fornitore ufficiale del kit dalla stagione 2020-21". La multinazionale americana, dalla prossima stagione, diverrà quindi il nuovo sponsor tecnico dei Reds mettendo fine al matrimonio tra il club inglese e New Balance durato 5 anni.

Il vincolo entrerà in vigore dal prossimo 1 giugno e avrà una durata pluriennale permettendo all'attuale capolista della Premier di ricevere nelle proprie casse circa 35 milioni di euro all’anno, più bonus molto ricchi e il 20% dei ricavi sulle vendite nette dei prodotti su licenza. "Come fornitore ufficiale di kit, l'accordo vedrà Nike equipaggiare le squadre maschili, femminili e dell'Academy, oltre al personale tecnico e alla Liverpool FC Foundation”, si legge nel comunicato dei Reds che hanno così annunciato il sesto sponsor tecnico della loro storia dopo Umbro, Adidas, Reebok, Warrior Sports e l'attuale New Balance.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata