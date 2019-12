Ligue 1, tris Psg, poker del Lione. Lille supera di misura Brest

Paris Saint-Germain supera 3-1 in trasferta il Montpellier e si riporta a +8 in classifica sulla seconda, l'Olympique Marsiglia, salendo a 39 punti. L'autorete di Paredes al 41' illude i padroni di casa, che nella ripresa subiscono il ritorno del Psg con le reti nel quarto d'ora finale di Neymar, Mbappè e Icardi, messe a segno tra il 30' e al 36'.

Il Lione travolge fuori casa il Nimes per 4-0 e sale al quinto posto in classifica con 25 punti. Gara condizionata al 5' dall'espulsione per i padroni di casa di Valls cui ha fatto seguito nel finale di primo tempo un altro cartellino rosso per Paquiez. Lione in vantaggio al 16' su rigore con Depay che al 64' fa ancora centro. Al 71' rete di Aouar e poker al 79' con Andersen.

Lille che supera 1-0 il Brest e si porta al terzo posto in classifica in solitaria con 28 punti, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. Decisiva la rete messa a segno da Osimhen al 16' del primo tempo.

I risultati della 17a giornata. Marsiglia-Bordeaux 3-1, Nantes-Dijon 1-0, Reims St-Etienne 3-1, Monaco-Amiens 3-0, Nizza-Metz 4-1, Rennes-Angers 2-1, Strasburgo-Tolosa 4-2, Montpellier-Psg 1-3, Nimes-Lione 0-4, Lilla-Brest1-0

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata