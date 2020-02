Ligue 1, successo in rimonta del Marsiglia. Lione bloccato dallo Strasburgo

Nella 25a giornata l'OM ribalta il match con il Lilla in tre minuti e passa 2-1. Pareggio per l'OM, vittorie interne per Brest e Reims, rispettivamente con St Etienne e Rennes

Il Marsiglia recupera due punti al Psg primo in classifica (+10) vincendo in rimonta per 2-1 in casa del Lilla nel match della 25a giornata di Ligue 1. Padroni di casa in vantaggio con Osimhen al 51', poi l'autorete di Mandava al 66' e il gol di Bendetto al 69' ribaltano il risultato in tre minuti a favore dell'OM che si concede anche il lusso di sbagliare un rigore con Rongier. Lilla fermo al quarto posto con 40 punti.

Vince 3-2 con il brivido il Brest che si porta avanti nel primo tempo con i gol di Lasne (20'), Charbonier (38') e Cardona (43'), rischiando poi di farsi rimontare nella ripresa dal Saint Etienne in gol su rigore con Bouanga al 54' e Diony al 69'. Brest che sale al tredicesimo posto a 33 punti, mentre il Saint Etienne rischia al sedicesimo posto a 28 punti (+2 sulla zona retrocessione).

Botta e risposta tra Lione e Strasburgo: alla rete di Traorè, che porta avanti i padroni di casa al 21', replica Zohi al 42'. La squadra di Rudi Garcia, prossima avversaria della Juve in Champions, è ora undicesima a 34 punti. Ospiti esti a 37 a braccetto con il Montpellier. Lo squillo di Toure dagli undici metri al 72' regala il successo interno per 1-0 al Reims contro il Rennes che rimane bloccato al terzo posto a 41 punti, 11 lunghezze dal secondo posto.

