Ligue 1, sale il Lione, Nizza di rimonta. Monaco-Psg rinviata per pioggia

L'Angers si fa raggiungere e viene battuto in casa del Nizza per 3-1 e perde il treno dell'alta classifica nella Ligue 1. Reti di Fulgini, Lusamba, Maolida e Dolberg. Risale invece il Lione che supera fuori casa lo Strasburgo per 2-1 con le reti di Cornet e Reine-Adelaide dopo la segnatura iniziale di Fofana. Il Lilla supera il Digione per 1-0 (gol di Osimhen) mentre il Montpellier strapazza l'Amiens (che chiude in 10 uomini) per 4-2 e raggiunge il quarto posto a 23 punti, ad una lunghezza dall'Angers: reti di Le Tallet, Laborde, Delort e Mollet. Per l'Amiens a segno Kakuta. Il Nimes pareggia 1-1 con il Metz (Diallo e Ripart), stesso risultato per Reims-Bordeaux con i padroni di casa che in 10 uomini raggiungono il pareggio nei minuti di recupero con Dia dopo il gol degli ospiti firmato da Maja.

Il Nantes ha battuto il fanalino di coda Tolosa per 2-1, con lo stesso punteggio il Rennes ha superato il St. Etienne. L'incontro tra Monaco e PSG è stata rinviata per il maltempo a causa delle forti piogge che hanno interessato le Alpi marittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata