Ligue 1, Psg vince e fugge via. Sorride il Rennes, Saint Etienne a rischio

In un match ricco di gol, il Paris Saint Germain ha battuto per 4-3 il Bordeaux. Nel posticipo della 26a giornata della Ligue 1, per i parigini le reti portano la firma di Cavani al 25', Marquinhos al 46' e 63', Mbappe al 69'. Per gli ospiti, inutile le reti di Huang al 18' e Pablo al 50'. Espulso nel finale Neymar. In classifica, PSG saldamente al comando con 65 punti a +13 sul Marsiglia secondo.

Il Rennes ha battuto il Nimes per 2-1. Per i padroni di casa doppietta dell'ex milanista Niang. Rennes terzo in classifica con 44 punti. St. Etienne e Reims hanno pareggiato 1-1. Padroni di casa in vantaggio con Bouanaga al 73', il pareggio ospite di Dia su rigore al 93'.

