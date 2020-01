Ligue 1, Psg si fa rimontare due volte dal Monaco: 3-3

Pari ricco di gol nel posticipo della 20a giornata: i monegaschi bloccano i parigini, non basta la doppietta di Neymar

Sei reti nel posticipo della 20 giornata di Ligue 1 con il 3-3 a Parigi tra il Psg e il Monaco. Padroni di casa in vantaggio con Neymar al 3' su assist di Verratti ma il Monaco dopo 10' ribalta il match con Martins e Ben Yedder. Il Psg reagisce, trova un autogol a favore al 24' di Ballo Tourè e torna in vantaggio su rigore al 42' con Neymar. Ma nella ripresa il Monaco trova il pari con Slimani al 70'. Il Psg, saldamente in testa alla classifica, sale a 46 punti, a cinque lunghezze di vantaggio dal Marsiglia.

I risultati della 20a giornata

Psg 3-3 Monaco

Dijon 1-0 Lilla

St. Etienne 0-2 Nantes

Amiens 1-2 Montpellier

Angers 1-1 Nizza

Metz 1-0 Strasburgo

Nimes 2-0 Reims

Tolosa 2-5 Brest

Bordeaux 1-2 Lione

Rennes 0-1 Marsiglia

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata