Ligue 1, Psg: decide sempre Icardi. Il Marsiglia fa fuori il Lione

C'è ancora lo zampino di Mauro Icardi nel successo del Psg sul campo del Brest nella gara valida per la 13a giornata di Ligue1. L'attaccante argentino segna con l'esterno destro sottomisura al 40' della ripresa il gol vittoria, dopo che Grandsir aveva risposto al pallonetto di Di Maria al 39' del primo tempo. Con questo successo la squadra di Tuchel, saldamente in testa alla classifica, sale a 30 punti, mentre il Brest rimane fermo a 17.

Il Marsiglia supera il Lione nel big match della 13a giornata e va secondo. Protagonista della serata è un super Payet che trova una doppietta decisiva per il successo dei biancoazzurri al Velodrome: al 18' l'esterno sinistro francese insacca su rigore, con il destro e sempre con il destro arriva il raddoppio dell'ex West Ham al 39'. Il Lione si fa vedere con Dembelè che segna al 56' ma il gol dell'attaccante francese insieme all'espulsione di Alvaro Gonzalez tra i marsigliesi non basta per evitare la sconfitta alla squadra di Rudi Garcia.

I risultati della 13a giornata di Ligue 1:

Nizza 1-1 Bordeaux

Brest 1-2 Psg

Reims 0-0 Angers

Monaco 1-0 Dijon

Strasbourgo 4-1Nîmes

Lille 0-0 Metz

Rennes 3-1 Amiens

Montpellier 3-0 Tolosa

Nantes 2-3 Saint Etienne​

Marsiglia 2-1 Lione

