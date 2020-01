Ligue 1, Psg cala poker in casa Monaco nel recupero

Il Psg cala il poker in casa del Monaco e si porta a +8 sul Marsiglia. La squadra di Tuchel si impone 4-1 nel recupero della 15a giornata. A segno per i parigini Mbappé (doppietta), Neymar su rigore e Sarabia. Per i padroni di casa rete di Bakayoko. Negli altri incontri, successo esterno del Rennes in casa del Nimes nel recupero della 12a giornata. Pareggio (1-1) tra Amiens e Reims nel recupero della 16a giornata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata