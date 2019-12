Ligue 1, poker del Psg sul St.Etienne. Rennes espugna Lione

Nella 18a giornata i parigini danzano sul Saint Etienne, mentre cade in casa la squadra di Rudi Garcia. Pareggio per il Marsiglia

Doppietta di Mbappe, rete di Neymar e Icardi. Con i suoi pezzi pregiati il Psg cala il poker in casa del St. Etienne e si mantiene saldamente in vetta alla classifica della Ligue 1 con 42 punti. Il talento brasiliano ha anche sbagliato un rigore al 43'. Padroni di casa in 10 dal 25' per l'espulsione di Aholou.

Il Rennes con una rete ad un minuto dalla fine del giovanissimo Camavinga supera fuori casa il Lione e si piazza al quarto posto della classifica a 30 punti. Il Lione è ora all'ottavo posto fermo a 25 punti. Lo Strasburgo vince in trasferta contro il Bordeaux per 1-0 grazie alla rete di Ajorque all'11' e conquista il 13o posto provvisorio in classifica con 24 punti. Bordeaux fermo a 26 punti. Metz e Marsiglia hanno pareggiato 1-1: i gol di Nguette peri i padroni di casa, pari di Radonjic per gli ospiti. Metz che nella ripresa sbaglia anche un rigore con Diallo.

I risultati della 18a giornata di Ligue 1. St. Etienne-Psg 0-4, Lione-Rennes 0-1, Bordeaux-Strasburgo 0-1, Amiens-Dijon 1-1, Angers-Monaco 0-0, Brest-Nizza 0-0, Nimes-Nantes 0-1, Tolosa-Reims 0-1, Metz-Marsiglia 1-1, Lilla-Montpellier 2-1

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata