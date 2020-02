Ligue 1: Nizza e Metz vincenti. Pari tra Bordeaux e Marsiglia

Bordeaux e Marsiglia si spartiscono la posta. Finisce a reti inviolate (0-0) l'incontro valido per la 22a giornata di Ligue 1. La squadra di Villas Boas, al secondo pari consecutivo, sale a 43 punti, a -12 dalla capolista Psg. La formazione di Sousa raggiunge quota 30. Il Metz supera per 3-1 il St Etienne. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per la compagine di casa. Il Nizza ha battuto il Lione, avversario della Juve in Champions League, per 2-1. Doppietta di Dolberg per i padroni di casa al 33' e 64'. Non basta la rete di Ekambi per il Lione al 45'. Espulsi Marcal fra le fila ospiti e Ounas nel Nizza. In classifica, il Nizza aggancia proprio il Lione al sesto posto con 32 punti insieme a Reimes e Nantes.

