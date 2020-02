Ligue 1: Lione passa a Metz 2-0

Il Lione passa sul campo del Metz nell'anticipo di Ligue 1. La squadra di Garcia, prossima avversaria della Juve in Champions League, sblocca il risultato alla fine del primo tempo con il rigore di Moussa Dembele. Nella ripresa padroni di casa in dieci per l'espulsione di Diallo, gli ospiti raddoppiano al 93' con Aouar. Il Lione sale a 37 punti, il Metz resta fermo a quota 28.

