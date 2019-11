Ligue 1, l'Angers torna secondo. Lione in rimonta, tonfo Psg

Nella 12a giornata vince di misura l'Angers come il Marsiglia. Rallenta il Nantes in casa col Bordeaux, il Lione rimonta il Tolosa. Cade il Psg in trasferta

Il Saint Etienne supera il Monaco per 1-0 e si avvicina nelle zone alte della classifica della Ligue 1. Nella sfida valida per la dodicesima giornata del massimo campionato francese decide una rete di Bouanga che insacca a porta vuota dopo la deviazione del portiere al 59'. Per il Monaco espulso Aguilar al 91'. Perde il Nantes in casa del Bordeaux e rallenta la corsa verso i piani della classifica. I padroni di casa vanno in vantaggio con Kamano al 37'. Il raddoppio è firmato al 57' da Hwang con un gran tiro da fuori area.

L'Angers si mantiene nelle zone alte della classifica superando per 1-0 lo Strasburgo. Rete firmata da Bakoken su rigore al 26'. Il Lione agguanta nei minuti finali il successo per 3-2 in casa del Tolosa: padroni di casa in vantaggio con Sanogo al 15' che insacca in tuffo col destro, pari di Depay al 26' che buca il portiere col rasoterra dal limite. Di nuovo il Tolosa avanti con un autogol di Lopes e nuovo pareggio con Dembele che rimette a posto con un controllo di petto in giravolta e conclusione di destro nell'angolino basso al 67'. Per la formazione di Garcia decide al 95' ancora Depay col mancino nell'angolino basso a destra. La sfida tra Nimes e Rennes è stata invece annullata per un violento nubifragio che ha reso impraticabile il campo. Non è stata ancora decisa la data per recuperare il match.

Nell'anticipo del venerdì sconfitta del Psg. La squadra di Tuchel perde 3-1 in casa del Digione ultimo in classifica, incassando il terzo ko in campionato. Parigini avanti al 19' con la rete di Mbappé, poi la rimonta dei padroni di csa con la rete di Chouiar prima ll'intervallo e il gol di Cadiz ad inizio ripresa. Psg che comunque resta saldamente al comando con 27 punti, a +9 sul Nantes.

I risultati della 12a giornata di Ligue 1. Dijon 2-1 Psg, Marsiglia 2-1 Lille, Amiens 1-0 Brest, Angers 1-0 Strasburgo, Metz 2-2 Montpellier, Nimes-Rennes (rinviata), Tolosa 2-3 Lione, Bordeaux 2-0 Nantes, Nizza 2-0 Reims, Saint Etienne 1-0 Monaco

