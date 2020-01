Ligue 1: il Psg va con Neymar. Sale il Lione, spronfonda il Tolosa

Nella 21a giornata i parigini si impongono per 2-0 sul campo del Lille. Vincono anche Lione e Bordeaux. Tolosa in crisi nera

Vince ancora il Paris Saint Germain in trasferta 2-0 sul campo del Lille. Decide il match della 21a giornata una doppietta del brasiliano Neymar tra il 28' e il 52'. Successo esterno anche per il Bordeaux che supera di misura il Nantes con una rete di Briand all'86'. Il Lione supera per 3-0 il Tolosa e sale al sesto posto provvisorio in classifica. La formazione guidata da Garcia va in rete al 29' con Cornet e nella ripresa chiude i conti con Dembele al 71' e Ekambi al 77'. Tolosa è sempre più ultimo in classifica.

I risultati della 21a giornata di Ligue 1

Lilla 0-2 Paris SG

Nantes 0-1 Bordeaux

Lione 3-0 Tolosa

Brest 2-1 Amiens

Monaco 1-3 Strasburgo

Montpellier 2-1 Dijon

Reims 0-1 Metz

St. Etienne​​​​​​​ 2-1 Nimes

Marsiglia 0-0​​​​​ Angers​​​​​​​

Nizza 1-1 Rennes

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata