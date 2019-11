Ligue 1, il Psg cade a casa del Digione

Nell'anticipo della 12a giornata di Ligue 1 i parigini si fanno rimontare dall'ultima in classifica. Psg comunque in testa aspettando le altre

Tonfo del Psg nell'anticipo della 12/a giornata di Ligue 1. La squadra di Tuchel torna a bocca asciutta dalla trasferta di Digione, incassando un 2-1 che significa terzo ko della stagione con il fanalino di coda del campionato. Parigini avanti al 19' con la rete del baby fenomeno Kylian Mbappé che sfugge alla marcatura dei difensori e raccoglie l'imbucata di Di Maria, scavetto e vantaggio del Paris che poi si fa rimontare dai padroni di casa. Chouiar prima dell'intervallo fa 1-1 ribattendo in rete la respinta corta di Navas che non trattiene. In avvio di ripresa la ribalta Cadiz: sinistro che passa sotto le gambe del portiere e si insacca al 47'. Delusione per il Psg che comunque resta saldamente al comando con 27 punti, a +9 sul Nantes.

Nel weekend tutte le altre gare di Ligue 1. 2 novembre: alle 17.30 Marsiglia-Lille; alle 20.00 Amiens-Brest, Metz-Montpellier, Angers-Strasbourg, Nîmes-Rennes, Toulouse-Lione. 3 novembre: alle 15.00 Bordeaux-Nantes, alle 17.00 Nizza-Reims, alle 21.00 Saint Etienne-Monaco

