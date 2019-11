Ligue 1, il Paris Saint Germain regola il Lilla. Icardi ancora a segno

Icardi non si ferma più, un altro gol per l'attaccante argentino che trascina il Paris Saint Germain al successo contro il Lilla. Nell'anticipo della 14a giornata di Ligue 1 è proprio l'ex centravanti dell'Inter a sbloccare la gara al 17' sfruttando un liscio clamoroso di un difensore avversario e insaccando il gol numero 10 con i parigini. Raddoppia Di Maria al 31' con un inserimento fulminante in area e tocco morbido di interno mancino che spiazza il portiere. Con questa vittoria l'undici di Tuchel tiene a distanza il Marsiglia, momentaneamente secondo a -11, ma con una partita in meno.

Intanto Parigi si gode il suo Re Mida Icardi che ha già dimenticato il suo passato nerazzurro e si è imposto come terzo marcatore più veloce del Psg a raggiungere quota 6 gol in campionato: gli sono bastate sette partite, meglio di lui solo Neymar (6) e Ibra (5), capolista di questa speciale graduatoria.

