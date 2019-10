Ligue 1, Icardi-Mbappe trascinano PSG. Frena il Nantes

Il Paris Saint-Germain piazza il poker contro l'Olympique Marsiglia, nel posticipo della 11esima giornata di Ligue 1. E lo fa con i propri gioielli d'attacco, Icardi e Mbappe. L'ex attaccante dell'Inter firma una doppietta al 10' e al 26'. Mbappe replica al 32' e al 44'. Per Icardi sono ora quattro le reti segnate in Ligue 1, come per Mbappe. In classifica, PSG saldamente al comando con 27 punti e già +8 sulla seconda. Di questo passo, il campionato francese rischia di essere finito già prima di Natale.

Il Lione batte 2-0 il Metz. Apre i giochi Depay con il destro diagonale nell'angolino basso al 28'. Poi Dembelè su rigore raddoppia e sigilla il primo successo di Rudi Garcia alla terza uscita sulla panchina dell'OL che permette ai rossoazzurri di salire a 13 punti in classifica e scrollarsi di dosso qualche fantasma della zona retrocessione. Stesso risultato per il Brest che batte il Digione. Ko esterno per il Nizza contro lo Strasburgo chiudendo in 19 uomini per l'espulsione di Racine. Senza reti le sfide Montpellier-Angers e Reims-Nimes. Tris del Lille sul Bordeaux. Vantaggio di Benjamin Andrè col destro a giro al 22', il raddoppio su calcio di rigore porta la firma di Yazici al 62', nei minuti di recupero Loic Remy insacca il terzo gol in contropiede.

Il Saint Etienne non va oltre il pareggio per 2-2 nel posticipo casalingo contro l'Amiens. Gli ospiti, sotto sul finire del primo tempo per una rete di Khazri, pareggiano e ribaltano il match nella ripresa con Mendoza al 68' e Akolo al 76' ma vengono rimontati all'80' da un autogol di Dibassy.

Il Rennes supera in casa 3-2 il Tolosa. Dopo sei minuti padroni in vantaggio di due gol con Niang e Hunou, Dossevi accorcia le distanze al 41' e all'84' il Tolosa raggiunge il pareggio con Gradel. Di Gboho entrato un minuto prima la rete del match segnata al 92'. Frena il Nantes in casa contro il Monaco. La squadra di Principato espugna il campo dei 'canarini' 1-0. Decisiva la rete di Ben Yedder che al 22' lascia sul posto due avversari e poi insacca. In classifica il Monaco sale a quota 15, il Nantes resta secondo a 19.

I risultati dell'undicesima giornata di Ligue 1. Nantes 0-1 Monaco, Lille 3-0 Bordeaux, Brest 2-0 Dijon, Strasbourg 1-0 Nizza, Lione 2-0 Metz, Montpellier 0-0 Angers, Reims 0-0 Nîmes, Rennes 3-2 Toulouse, St. Etienne 2-2 Amiens, PSG 4-0 Marsiglia.

