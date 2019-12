Ligue1: Psg supera Nantes, poker St. Etienne al Nizza, Monaco e Rennes ok

Il Paris Saint-Germain supera 2-0 il Nantes, salendo a 36 punti. Succede tutto nella ripresa: Mbappè sblocca il risultato al 7', Neymar raddoppia su rigore al 40'. Poker del Saint Etienne in casa contro il Nizza 4-1: oppietta di Bouanga, a segno anche Hamouma e Fofana. Di Dolberg al 15' il gol del momentaneo 1-1. I biancoverdi salgono così al quinto posto con 25 punti.

Colpi esterni per Monaco e Rennes, che superano rispettivamente Tolosa e Metz 2-1 e 1-0. Termina in parità infine la sfida tra Digione e Montpellier: l'autogol di Sambia illude i padroni di casa, che vengono raggiunti e superati nel giro di un quarto d'ora grazie ai gol di Mollet e Savanier. Nella ripresa, al 27', Mavididi trova il punto del definitivo 2-2.

Colpo del Lille in casa dell'Olympique Lione. Gli ospiti hanno sbancato 1-0 il Parc OL grazie alla rete di Ikone al 23' della ripresa. Il Lille, alla seconda vittoria di fila, sale così a 25 punti, al quarto posto, mentre la squadra di Garcia rimane ferma a 22.

L'Olympique Marsiglia supera 2-0 in trasferta l'Angers e accorcia sulla capolista Psg. A segno nel primo tempo Sanson al 17' e Payet su rigore al 41'. Goleada invece per il Bordeaux, che ha travolto 6-0 il Nimes avanzando al terzo posto. Protagonista Maja, autore di una tripletta. In gol anche Otavio con una doppietta e De Preville. Largo successo interno anche per il Brest, che cala la cinquina sullo Strasburgo. Tris di Battocchio, completano le marcature Mendy e N'Goma, su rigore.

I risultati della 16a giornata

Psg 2-0 Nantes

Dijon 2-2 Montpellier

Metz 0-1 Rennes

St. Etienne 4-1 Nizza

Tolosa 1-2 Monaco

Lione 0-1 Lilla

Angers 0-2 Marsiglia

Bordeaux 6-0 Nimes

Brest 5-0 Strasburgo

