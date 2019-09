Ligue1, Neymar show: Psg supera lo Strasburgo. Debutta Icardi

Gol spettacolare del brasiliano che da la vittoria 1-0 ai parigini. Mezzora in campo per l'ex interista

Con uno spettacolare gol di Neymar al 92' il Psg supera in casa per 1-0 lo Strasburgo nella quarta giornata della Ligue 1. Diallo mette un pallone in mezzo per il brasiliano che segna con una sforbiciata. Esordio per l'ex nerazzurro Icardi entrato al '63' al posto di Choupo-Moting.



