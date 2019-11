Liga, triplo Messi trascina il Barca. Poker Real. Torna a vincere l'Atletico

Nella 13a giornata le merengues chiamano, i blaugrana rispondono: poker per entrambi. Ritrovano il successo in rimonta i colchoneros

Il Real Madrid cala il poker in casa dell'Eibar nella gara valida per la 13a giornata di Liga e va in testa con 25 punti. I blancos dilagano già nel primo tempo e segnano tre reti in poco più di dieci minuti: Benzema sblocca al 17', poi segnano in successione Sergio Ramos e ancora Benzema, entrambi su rigore. Nella ripresa al 16' Valverde firma il poker finale. Risponde il Barcellona imponendosi 4-1 sul Celta Vigo nell'incontro valido per la 13/a giornata di Liga. Grande protagonista del match il solito Messi, autore di una tripletta con un rigore al 23' e due punizioni a giro in successione al 46' e al 48'. A cinque minuti dalla fine arrotonda il bottino Busquets. Per i galiziani rete di Olaza al 42', ma non basta. Con questo successo i blaugrana agganciano i blancos in vetta.

Torna al successo l'Atletico Madrid e lo fa in rimonta, superando l'Espanyol 3-1 nell'incontro valido per la tredicesima giornata di Liga. Ospiti avanti con la rete di Darder (38'). I Colchoneros rispondono con Correa (46') e nella ripresa Morata (58') e Koke (91'). L'Atletico sale al secondo posto nella classifica con 24 punti, a -1 duo di testa formato da Real Madrid e Barcellona. Terzo ko consecutivo per l'Espanyol, fermo al penultimo posto con 8 punti.

L'Athletic Bilbao centra il terzo risultato utile consecutivo battendo 2-1 in rimonta il Levante nella gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola. Gli ospiti si portano avanti con Postigo nel recupero del primo tempo, ma nella ripresa i baschi ribaltano la partita grazie alle reti di Muniain al 12' e di Capa, nel finale, al 43'. L'Athletic sale così a 20 punti mentre la squadra di Valencia, che si ferma dopo due vittorie di fila, resta a quota 17.

I risultati della 13a giornata di Liga:

Real Sociedad 1-1 Leganes

Alaves 3-0 Valladolid

Valencia 2-0 Granada

Eibar 0-4 Real Madrid

Barcellona 4-1 Celta Vigo

Maiorca 3-1 Villarreal

Athletic Bilbao 2-1 Levante

Atletico Madrid 3-1 Espanyol

Getafe 0-0 Osasuna

Betis Siviglia 1-2 Siviglia

