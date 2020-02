Liga, Real raggiunto nel finale. Siviglia: pari e primo squillo di Suso

Nella 24a giornata il Celta Vigo blocca i blancos al Bernabeu. Primo gol per l'ex rossonero Suso che vale un punto al Siviglia con l'Espanyol. Cade in casa il Bilbao, nessun gol tra Leganes e Betis

Il Real Madrid non va oltre il 2-2 in casa con il Celta Vigo nel posticipo della 24a giornata della Liga. Gli ospiti sorprendono i blancos al 7' con Smolov, ma nella ripresa nel giro di un quarto d'ora i padroni di casa ribaltano il risultato con i gol di Kroos al 7' e di Sergio Ramos su rigore al 20'. Al 40' però Mina gela il Bernabeu firmando la rete del definitivo 2-2. La squadra di Zidane sale così a 53 punti, a +1 sul Barcellona secondo, mentre il Celta sale a 21.

In Siviglia-Espanyol arriva il primo gol con gli andalusi per l'ex milanista Suso, autore della rete del definitivo 2-2, con la solita giocata con il mancino al limite dell'area e il tiro a giro che va a segno. La prima marcatura della partita, però, allo stadio 'Ramón Sánchez Pizjuán', è dell'ex genoano Ocampos al 15'. Poi arrivano le reti di Embarba al 35' e di Wu Lei al 50', prima del pareggio segnato appunto dall'ex rossonero. In classifica, il Siviglia sale a 40 punti, in piena zona per la corsa all'Europa, mentre l'Espanyol è ultimo con 19 punti.

Sconfitta interna per l'Athletic Bilbao contro l'Osasuna. Al San Mames finisce 1-0: decisivo il gol di Oier al 29' del primo tempo. La squadra di Pamplona sale così a 31 punti agganciando proprio i baschi. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Leganes e Betis. Espulso per gli ospiti Iglesias nel finale, in pieno recupero. Il Betis sale così a 29 punti, mentre il Leganes, in zona retrocessione, avanza a 19.

