Liga: Real Madrid in vetta da solo, +3 sul Barca

Il Real Madrid approfitta del passo falso del Barcellona battendo di misura il Valladolid nella gara valida per la 21/a giornata della Liga. Decisivo il gol di Nacho al 33' della ripresa. Con questo successo la squadra di Zidane balza da sola in vetta alla classifica a più tre sui blaugrana. Il Getafe supera 1-0 il Betis e sale al quarto posto in classifica, agganciando l'Atletico Madrid, con 36 punti. Decisiva la rete di Angel al 44' della ripresa su rigore. Nelle altre gare disputate due pareggi a reti bianche tra Atletico Madrid e Leganes e tra Celta Vigo ed Eibar.

I risultati della 21a giornata di Liga

Atletico Madrid 0-0 Leganes

Celta Vigo 0-0 Eibar

Getafe 1 - 0​​​​​​​ Betis​​​​​​​

Real Sociedad​​​​​​​ 3-0 Maiorca

Valladolid 0-1 Real Madrid

Siviglia 2-0 Granada

Alaves​​​​​​​ 1-2 Villarreal

Valencia 2-0 Barcellona

Espanyol​​​​​​​ 1-1 Ath. Bilbao

Osasuna 2-0 Levante

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata