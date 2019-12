Liga, Real e Barca stoppati. L'Atletico ritrova il successo

Le due grandi del campionato spagnolo, fermate sul pari, rimangono insieme in testa alla classifica con 35 punti. Barcellona che non va oltre il 2-2 in casa della Real Sociedad. Padroni di casa in vantaggio con Oyarzabal su rigore al 12'. Poi la rimonta blaugrana con Griezmann al 38' e Suarez al 49'. Di Isak al 62' il definitivo 2-2. Pareggio 1-1 anche tra Valencia e Real Madrid. Rete di Soler al 78' e pareggio del Real al 95' con Benzema.

L'Atletico Madrid batte per 2-0 l'Osasuna, le reti di Morata e Saul nella ripresa. Un successo che consente ai colchoneros di Simeone di tornare momentaneamente al quarto posto in classifica. In precedenza, pareggio 0-0 fra Athletic Bilbao ed Eibar.

Il Siviglia viene battuto in casa dal Villareal per 2-1 e resta a 31 punti, al terzo posto in classifica. Ospiti in vantaggio con Albiol al 13', pareggio di El Haddadi al 61' e rete decisiva di Ekambi al 74'.

I risultati della 17a giornata di Liga. Valencia-Real Madrid 1-1, Siviglia-Villarreal 1-2, Espanyol-Betis 2-2, Celta Vigo-Maiorca 2-2, Getafe-Valladolid 2-0, Atl. Madrid-Osasuna 2-0, Ath. Bilbao-Eibar 0-0, Real Sociedad-Barcellona 2-2, Granada-Levante 1-2, Alaves-Leganes 1-1

