Liga: l'Espanyol frena l'Atletico. Sorridono Siviglia e Getafe. Bilbao rivede la luce

Mezzo passo fasso per l'Atletico Madrid che ottiene solo un punto contro l'Espanyol, nella gara valida per la 26a giornata della Liga spagnola. Padroni di casa in vantaggio con un autogol di Savic al 24', l'1-1 dei colchoneros è firmato da Saul al 47'. In classifica, la squadra di Simeone scivola al quarto posto con 44 punti. Espanyol sempre ultimo con 20.

Il Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha battuto l'Osasuna per 3-2. Per gli andalusi a segno En Nesyri al 13' e Ocampos al 46'. Nella ripresa, gli ospiti, in dieci per l'espulsione di Herrera al 54', rimontano con i gol di Aridane al 64' e Torres su rigore al 74'. In pieno recupero ancora En Nesyri regala la vittoria al Siviglia. In classifica andalusi terzi con 46 punti, in piena lotta per il quarto posto.

Vince anche il Getafe, prossimo avversario dell'Inter in Europa League, 1-0 in casa del Maiorca. Decisivo il gol di Maksimovic al 22' della ripresa. Il Getafe scavalca così l'Atletico Madrid in classifica e sale al quarto posto, a quota 45 punti.

Successo di misura per l'Athletic Bilbao, 1-0 sul Villareal. Il gol di Garcia su rigore al 56' permette ai baschi di allontanarsi dalla zona retrocessione interrompendo una serie di quattro ko di fila.

