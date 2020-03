Liga: il Real cade 2-1 a Siviglia contro il Betis, Barça in vetta

Nelle gare della 27a giornata sconfitta per i blancos che restano a -2 dai blaugrana. Successo per l'Athletic Bilbao che fa 4-1 con il Valladolid

Il Real Madrid cade 2-1 in casa del Betis Siviglia nella gara valida per la 27/a giornata di Liga e manca il controsorpasso in vetta alla classifica al Barcellona, che resta al comando con 2 punti di vantaggio su blancos. I padroni di casa si portano in vantaggio al 40' con Sidnei, ma in pieno recupero Benzema sistema le cose pareggiando i conti. Nella ripresa al 37' Tello spezza l'equilibrio infliggendo la terza sconfitta in campionato alla squadra di Zidane. Il Betis sale così a 33 punti facendo un passo decisivo verso la salvezza, mentre il Real resta fermo a 56.

Fresco di qualificazione alla finale di Coppa del Re, l'Athletic Bilbao ha travolto 4-1 in trasferta il Valladolid. Lopez e Garcia portano avanti i baschi nel giro di 25 minuti, nella ripresa Ramirez accorcia le distanze a un quarto d'ora dalla fine ma nel finale gli ospiti dilagano con i sigilli di Inaki Williams al 42' e di Cordoba in pieno recupero. L'Athletic, al secondo successo di fila, sale così a 37 punti, mentre il Valladolid rimane fermo a 29.

