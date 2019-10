Liga, il Granada vola in vetta. Sale l'Atletico. Rinviato il 'Clasico'

Nella decima giornata di Liga la neopromossa Granada sale in vetta, Barca-Real rinviata al 18 dicembre. L'Atletico batte il Bilbao. Bene Siviglia e Villareal, il Valencia perde in casa

Il Granada batte il Betis 1-0 e sale momentaneamente in testa alla classifica della Liga. Nella sfida valida per la decima giornata del massimo campionato spagnolo decide la rete di Vadillo al 61' che raccoglie al volo in area uno spiovente dalla trequarti. La formazione guidata da Diego Martinez è alla sesta vittoria stagionale e guida la Liga con 20 punti in attesa di Barcellona-Real che posticipato al prossimo 18 dicembre per la situazione in Catalogna.

L'Osasuna ne fa tre al Valencia. Ospiti in vantaggio al 14' con Rodrigo, pareggio di Oier al 34' e vantaggio dei padroni di casa con Garcia al 48'. Nel finale, all'80', chiude i conti Estupian. Il Siviglia piega il Getafe per 2-0, in una gara valida per la nona giornata della Liga spagnola. Succede tutto nella ripresa quando Chicharito Hernandez al 69' e Ocampos al 78' firmano la vittoria biancorossa.

L'Atletico Madrid supera per 2-0 il Bilbao con l'appoggio di mancino di Saul al 26' e il tocco col destro da due passi di Morata al 64' e raggiunge il Barca.. Vittorie del Valladolid sull'Eibar 2-0 con Guardiola e Salisu e del Leganes sul Maiorca 1-0 con Braithwhite. Successo esterno per la Real Sociedad, che espugna il campo del Celta Vigo 1-0. Decisiva la rete al 37' della ripresa di Isak. I galiziani sono stati costretti a giocare in dieci dal 66' per il secondo giallo rimediato da Cheikh.

ll Levante cade in casa contro l'Espanyol che con il risultato di 1-0 emerge dai bassifondi della classifica della Liga. Decide una rete Bernando che al 38' su calcio d'angolo anticipa i difensori del Levante e segna al volo al limite dell'area piccola. Il Villarreal cala il poker. Il Sottomarino Giallo si impone 4-1 nell'anticipo con l'Alaves. Padroni di casa in vantaggio al 13' con Ekambi. Nella ripresa, pareggio degli ospiti con Perez (50'). Villarreal di nuovo avanti con la Ekambi (65'), poi nel finale a segno Moreno (84') e Ontiveros (91').

I risultati della decima giornata di Liga. Villarreal 4-1 Alaves, Leganes 1-0 Maiorca, Real Valladolid 2-0 Eibar, Atletico Madrid 2-0 Athletic Bilbao, Celta Vigo 0-1 Real Sociedad, Granada 1-0 Betis Siviglia, Levante 0-1 Espanyol, Siviglia 2-0 Getafe, Osasuna 3-1 Valencia, Barcellona-Real Madrid (posticipata a mercoledì 18 dicembre alle 21.00)

