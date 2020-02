Liga: Barcellona torna a sorridere con Messi e Ansu Fati. Getafe corsaro a Bilbao

Nelle gare della 22a giornata i blaugrana vincono 2-1 in casa sul Levante e tengono il passo del Real. Tra Siviglia e Alaves finisce in parità. Successo del Getafe a San Mames

Torna al successo il Barcellona e lo fa a spese del Levante. I blaugrana, reduci dal ko con il Valencia, si impongono 2-1 al Camp Nou nell'incontro valido per la 22a giornata di Liga. A lanciare la squadra di Setien è una doppietta del giovane Ansu Fati, su doppietta di Messi, nel primo tempo. Gli ospiti accorciano le distanze nel recupero, con Rochina. Barcellona a -3 dalla capolista Real Madrid.

Il Siviglia non va oltre il pari con l'Alaves, il Villarreal cala il tris all'Osasuna. La squadra di Lopetegui viene fermata sull'1-1 al Ramón Sanchez-Pizjuan. Nella ripresa ospiti avanti con Joselu, pareggio dei padroni di casa con il rigore di Ocampos. Nelle file degli andalusi esordio per l'ex rossonero Suso. Il Villarreal si impone 3-1. Padroni di casa in vantaggio con Alcalcer, nella ripresa pareggio di Aridane. Pena riporta il Villarreal avanti, Cazorla cala il tris su rigore.

Nelle due gare pomeridiane da segnalare la vittoria esterna del Getafe per 2-0 in casa dell'Athletic Bilbao con i gol di Suarez e Mata su rigore. Pareggio 1-1, invece, fra Eibar e Betis. Le reti di Fekir e Orellana nel primo. Il Leganes supera la Real Sociedad per 2-. Al vantaggio ospite firmato da Isak al 20', i padroni di casa replicano con Omeruo al 49' e Oscar al 94'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata