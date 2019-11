Liga, Barcellona: Messi non basta, il Levante fa tris. Real e Atletico bloccati

Sconfitta inattesa per il Barcellona che cade per 3-1 sul campo del Levante nella gara valida per l'undicesima giornata della Liga spagnola. Non basta la rete Messi che sblocca il risultato al 38' del primo tempo su calcio di rigore illudendo i catalani, che nella ripresa subiscono il ritorno della squadra di Valencia. In meno di dieci minuti i padroni di casa pareggiano i conti con e ribalta la partita con il piattone destro di Campana al 61' che ristabilisce l'equilibrio; il destro preciso dal limite, due minuti dopo di Borja Mayoral; e il mancino al volo di Radoja che grazie alla deviazione di Busquets spiazza Ter Stegen al 68' e regala al Levante il secondo successo di fila. Mentre i blaugrana rimangono fermi a 22 punti in classifica. E si fanno agganciare da Real Madrid, che non va oltre lo 0-0 in casa con il Betis Siviglia, e Real Sociedad che batte il Granada in trasferta.

Pari senza reti anche tra Villareal e Athletic Bilbao che fa scivolare le due squadre fuori dalla zona Europa. Mentre l'Atletico Madrid fallisce la chance per conquistare il primo posto nella sfida d'alta classifica col Siviglia. Vazquez sblocca il risultato al 28' del primo tempo di testa, Morata risponde al 15' della ripresa sempre con un colpo di testa. Ma è Diego Costa al 27' a cestinare il calcio di rigore del possibile 1-2. Entrambe le squadre salgono così a 21 punti, a meno da Barcellona e Real in vetta (ma con una partita in meno).

I risultati della 12a giornata di Liga. Espanyol 1-2 Valencia, Levante 3-1 Barcellona, Siviglia 1-1 Atletico Madrid, Real Madrid 0-0 Betis Siviglia, Real Valladolid 3-0 Mallorca, Villareal 0-0 Athletic Bilbao, Osasuna 4-2 Alavés, Celta Vigo 0-1 Getafe, Leganes 1-2 Eibar, Granada 1-2 Real Sociedad

