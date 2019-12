Liga, Barca travolge Maiorca con triplo Messi. Super rimonta Valencia con il Levante

Barcellona si gode il suo fenomeno e aggancia i blancos in testa alla classifica della Liga con 34 punti travolgendo 5-2 il Maiorca. Protagonista assoluto Lionel Messi, fresco vincitore del Pallone d'Oro, autore di una tripletta. A segno anche Suarez e Griezmann. Per gli ospiti doppietta di Budimir. Il Real Madrid batte l'Espanyol e stacca provvisoriamente il Barcellona. I Blancos si impongono 2-0 sull'Espanyol al Bernabeu. Le firme sul quarto successo consecutivo dei madrileni sono quelle di Varane (37') e Benzema (80'). Padroni di casa in dieci per l'espulsione nel finale di Mendy.

Finisce 0-0 la sfida tra Villareal e Atletico Madrid. L'Atletico Madrid sale al quarto posto con 26 punti insieme a Real Sociedad e Athletico Bilbao, il Villareal va a 19 punti.

Impresa del Valencia, che rimonta il Levante da 2-0 a 2-4 nel derby. La doppietta di Roger spiana la strada ai padroni di casa nel primo tempo, ma proprio Roger nel recupero del primo tempo con un autogol riapre le partita. Gli ospiti ci credono e nella ripresa completano la rimonta con un'altra doppietta, quella di Gameiro. Falcon a un quarto d'ora dalla fine lascia in dieci il Levante, così nel finale il Valencia cala il poker del definitivo 4-2 con Torres.

I risultati della 16 giornata. Osasuna-Siviglia 1-1, Leganes-Celta Vigo 3-2, Valladolid-Real Sociedad 0-0, Betis-Ath.Bilbao 3-2, Eibar-Getafe 0-1, Barcellona-Maiorca 5-2, Levante-Valencia 2-4, Granada-Alaves 3-0, Real Madrid-Espanyol 2-0, Villarreal-Atl. Madrid 0-0

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata