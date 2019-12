Liga, Barcellona e Real si annullano: niente gol e tensione fuori dallo stadio

Barcellona e Real Madrid si annullano. Nel recupero della decima giornata della Liga i blaugrana e i blancos si dividono la posta in palio restando a braccetto in testa con 36 punti in classifica. Era da circa 17 anni che il 'Clasico' non si chiudeva senza reti. Il match è stato caratterizzato dal largo numero di cartellini gialli, otto. Il Real Madrid è più intraprendente nel primo tempo senza però riuscire a pungere. Nella ripresa Messi e Suarez hanno due nitide occasioni da reti ma le sbagliano in maniera netta. Annullato un gol in fuorigioco a Bale entrato dal primo minuto in campo. Il match si è svolto in un clima di tensione con un largo dispiegamento di forze. Fuori dal Camp Nou infatti la polizia si è scontrata con alcuni manifestanti e si contano dozzine di feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata