Liga, Barca e Real agganciati in vetta. L'Atletico precipita, Siviglia secondo

Con un'azione da biliardo il Barcellona passa sul campo dell'Atletico Madrid, nel big match della 15/a giornata della Liga che fa scivolare i colchoneros al sesto posto a -6 dalla vetta. Decisivo un gol del solito Leo Messi all'86', con un micidiale sinistro dal limite su assist di Suarez che gela il Wanda Metropolitano. In classifica, il Barcellona in vetta appaiato al Real Madrid con 31 punti. I blancos in vantaggio battono per 2-1 l'Alaves. Tutte nella ripresa le reti: Real in vantaggio con Sergio Ramos al 52', il pareggio dell'Alaves di Perez su rigore al 65'. Decide un gol di Carvaal al 69'.

Il Betis supera fuori casa il Maiorca per 2-1 mentre il Valencia vince in casa contro il Villareal. Per il Betis reti di Joaquin e Fekir nel primo tempo, il Maiorca accorcia al 55' con Junior su rigore. Padroni di casa in 10 per l'espulsione di Agbenyenu nel finale. Sofferto successo del Valencia che rischia di andare in svantaggio al 15' ma Moreno sbaglia il rigore per gli ospiti. Reti di Rodrigo per i padroni di casa, pareggio di Zambo Andre-Frank e gol decisivo di Torres al 70'.

Il Siviglia ha battuto il Leganes con il gol di Diego Carlos al 63' che regala ai biancorossi il secondo posto in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata