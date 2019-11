Liga, Barca di rimonta, tris Real. Atletico bloccato

Nella 14a giornata blaugrana e blancos vincono entrambe in rimonta. Pari per la squadra di Simeone

Il Barcellona si impone per 2-1 in rimonta in casa del Leganes, nell'anticipo della 14/a giornata della Liga. Padroni di casa in vantaggio con il sinistro a giro di En Nesyri al 12', nella ripresa i blaugrana ribaltano il risultato con la schiacciata di testa di Suarez al 53' e il tocco da due passi di Arturo Vidal al 79' che regala il successo ala squadra di Valverde. In classifica Barça momentaneamente al comando con 28 punti, insieme al Real che cala il tris alla Real Sociedad. Successo in rimonta anche per i Blancos 3-1. Al Bernabeu gli ospiti sbloccano il risultato con Willian Jose che dopo due minuti sfrutta un retropassaggio sanguinoso di Ramos e insacca il vantaggio. I madrileni, con qualche miracolo di Curtois, rimontano con Benzema di testa e nel secondo tempo con Valverde che calcia da lontano, trovando una deviazione e quindi la porta. Modric fissa il risultato sul definitivo 3-1.

L'Atletico Madrid non va oltre l'1-1 a Granada. I colchoneros, avversari in Champions della Juve martedì, hanno trovato il gol nella ripresa con Lodi. Il pari di Sanchez per il Granada. In classifica, la squadra di Simeone resta a -3 dalla capolista Barcellona che ha una partita in meno. Nell'altra gara del pomeriggio, il Betis supera per 2-1 il Valencia.

I risultati della 14a giornata di Liga

Levante 2-1 Maiorca

Leganes 1-2 Barcellona

Betis Sociedad 2-1 Valencia

Granada 1-1 Atletico Madrid

Real Madrid 3-1 Real Sociedad

Espanyol 1-1 Getafe

Osasuna 1-2 Athletic Bilbao

Eibar 0-2 Alaves

Villarreal 1-3 Celta Vigo

Valladolid 0-1 Siviglia

