Liga, Atletico Madrid e Siviglia in scioltezza. Espanyol bloccato in coda

Nella 25a giornata tris sia per i colchoneros che per i rojiblancos che continuano a braccetto al terzo posto. I biancoblu di Barcellona cadono con il Valladolid e rimangono ultimi a 19 punti

L'Atletico Madrid ha battuto 3-1 il Villareal, nel posticipo della 25a giornata della Liga spagnola. Ospiti in vantaggio con Paco Alacre al 16', la rimonta dei colchoneros con Correa al 40', Koke al 64' e Joao Felix al 74'. In classifica, l'Atletico aggancia al terzo posto a 48 punti il Siviglia che si impone per 3-0 in casa del Getafe. Le reti dell'ex milanista Ocampos al 43', Fernando al 67' e Kounde al 75'. In classifica Siviglia terzo con 43 punti, scavalcando proprio Getafe con 42.

Tris anche per Granada che si è imposto per 3-0 sull'Osasuna. Doppietta di Machis al 4' e al 28', gol di Foulquier al 41'. In classifica Granada nono con 36 punti, Osasuna 12esimo con 31.

Valladolid rivede la luce superando 2-1 l'Espanyol. Gara subito in salita per gli ospiti, in dieci dal 25' per l'espulsione di Lopez. Nella ripresa padroni di casa avanti con Ramirez (77') e raddoppio siglato all'83' da Guardiola. L'Espanyol accorcia le distanze nel recupero con Embarba (93'). Valladolid a quota 29, catalani fermi a 19 e sempre ultimi a braccetto con il Leganes.

Anche l'Alaves allontana i fantasmi della retrocessione battendo l'Athletic Bilbao per 2-1. Ospiti in vantaggio al 17' con Garcia, il pareggio dei padroni di casa con Perez su rigore al 28'. Nella ripresa, in pieno recupero il gol dell'ex milanista Rodrigo Ely regala la vittoria all'Alaves. In classifica, Bilbao 11° con 31 punti e Alaves 14° con 30.

