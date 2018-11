Libertadores, River-Boca al Bernabeu il 9 dicembre: accordo quasi fatto

Lo stadio che ospiterà il Superclasico sembra sia stato trovato. Sarà il Bernabeu di Madrid, casa del Real, a ospitare la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors (l'andata alla Bombonera era finita 2-2). In Spagna sono certi: Marca parla di un accordo chiuso al 90 per cento. Non è ancora certo se si disputerà l’8 o il 9 dicembre, ma più probabile che sia domenica. Ci sarebbe già l’ok di Fifa, Conmebol, Federcalcio spagnola e soprattutto del Real Madrid padrone di casa. Manca solo l'accordo del Tribunale di disciplina spagnolo. Una grande notizia per la Madrid dello sport, che ospiterà la finale di Libertadores e quella della Champions League 2019 al Wanda Metropolitano (stadio dell'Atletico Madrid).

Un caos iniziato il 24 novmebre. I problemi erano iniziati lo scorso sabato, 24 novembre, quando prima del calcio d'inizio della finale di ritorno, fissata per le 17 locali (21 in Italia), il pullman del Boca è stato attaccato dagli ultras del River. Il lancio di gas lacrimogeni e oggetti contundenti ha rotto vari vetri del bus e diversi giocatori, tra cui Carlos Tevez (ex Juve), sono rimasti intossicati. Pablo Perez, centrocampista degli Xeneizes, è stato trasportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata un'ulcera all'occhio. Il risultato? Partita rinviata di 24 ore domenica 25, poi il nuovo stop: "Non ci sono oggi le condizioni per giocare River-Boca", aveva detto il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez. Martedì 27 la decisione di giocare in campo neutro, ma River-Boca fuori Argentina non sarà speciale come se si fosse giocata a Buenos Aires.

