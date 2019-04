Lega conferma le date della Serie A: si parte il 24-25 agosto

Nessuna marcia indietro. Il prossimo campionato di Serie A inizierà il weekend del 24-25 agosto e Il Consiglio di Lega, riunitosi per visionare le linee guida del piano industriale presentato dal nuovo ad Luigi De Siervo, ha confermato le date indicate dalla Confindustria del Pallone un paio di settimane fa "nell'interesse dei tifosi" per evitare una partenza il 17-18 agosto, troppo a ridosso di Ferragosto con gli italiani ancora in vacanza.

I club impegnati nelle coppe europee auspicavano per una partenza anticipata, in linea con Spagna e Germania (la Premier scatterà addirittura una settimana prima), per farsi trovare più pronti in vista delle coppe europee. Anche il ct Roberto Mancini, in vista di Euro 2020, avrebbe preferito una chiusura della massima serie una settimana prima in modo da concedere qualche giorno di riposo in più agli azzurri prima di iniziare il ritiro in vista del torneo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata