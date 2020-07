Lecce passa a Udine e spera ancora. Genoa travolto da Sassuolo, vince Verona

La terza formazione che scenderà tra i cadetti si saprà solo nella prossima e ultima giornata. Il Genoa crolla in casa al Mapei Stadium, con il Sassuolo che lo travolge con ben cinque reti (doppietta Caputo) e prosegue la corsa all'ottavo posto, mentre il Lecce spera ancora grazie al successo in rimonta in casa dell'Udinese. I salentini si portano a -1 dal Grifone, che domenica ospita a Marassi il Verona. Il Lecce riceve il Parma. A pari punti, si salverebbe la squadra rossoblù per via degli scontri diretti. A Reggio Emilia è gara senza storia: impalbabile la squadra di Nicola, che va sotto al 26': Traore insacca da due passi su servizio di Berardi. Lo stesso numero 25 dei neroverdi sigla il raddoppio al 40', con un sinistro a giro che batte Perin. Poco prima era stato espulso Nicola, reo di qualche parola di troppo. Il copione non cambia nella ripresa: il Sassuolo cala il tris con Caputo, a segno su assist di Berardi dopo un rinvio sbagliato di Perin (66'). Poi nell'arco di tre minuti la squadra di De Zerbi va a segno altre due volte, con il diagonale vincente del classe 2000 Raspadori, appena entrato (74') e poi ancora con Caputo, su assist di Haraslin (77').



Alla Dacia Arena, il Lecce rischia ma fa bottino pieno contro una buona Udinese. E' infatti la squadra di casa, dopo un gol annullato per fuorigioco a Nestorovski, a sbloccare il risultato con Samir, che stacca sulla palla messa in mezzo da De Paul e batte Gabriel (36'). I salentini però riequilibrano i conti grazie al rigore trasformato da Mancosu e concesso per un braccio largo in area di Becao (40'). Il capitano del Lecce dovrà poi uscire nella ripresa per infortunio. Nel finale, la squadra di Liverani completa la rimonta: a firmare il gol che con tutta probabilità vale la Serie A è Lapadula, che dopo uno scambio con Barak conclude a botta sicura e insacca (81'). Il Verona ritrova la vittoria imponendosi sulla già retrocessa e fanalino di coda Spal (3-0) nell'ultimo match disputato al Bentegodi da Pazzini. Grande protagonista Di Carmine, autore di una doppietta nei primi minuti: vantaggio di testa su cross di Lazovic (7') e raddoppio su assist di Dimarco (11'). Ad inizio ripresa arriva il tris firmato da Faraoni, su corner di Dimarco (47').

