League Cup, Pazzesco Liverpool-Arsenal: dieci gol in 90'. Passano Klopp, City e United

Ci sono voluti i calci di rigore per spezzare l'equilibrio tra Liverpool e Arsenal che se le danno a suon di gol agli ottavi di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Dieci reti messe a segno nell'incredibile serata di Anfield che si apre con l'autogol di Mustafi in scivolata per anticipare Brewster al 6'. Sistema tutto Torreira al 19' raccogliendo la respinta corta del portiere e insaccando col piatto destro. Tutto da rifare per i Reds che vanno sotto con la doppietta, tra il 26' e il 36', di Gabriel Martinelli che prima insacca da due passi per poi sfruttare l'ennesimo buco della difesa di Klopp. Accorcia Milner su rigore al 43', ma è proprio il capitano del Liverpool con un retropassaggio sanguinoso a favorire l'assist per il quarto gol degli ospiti di Maitland-Niles al 54'. Poi Chamberlain estrae dal cilindro un destro capolavoro che riporta in corsa i padroni di casa al 58'. Non è ancora finita: Willock al 70' porta ancora a distanza di sicurezza i Gunners che si vedono pareggiare da Origi che insacca al 62' e in rovesciata al quarto di recupero. Ai rigori decide la parata di Kelleher che mette i guantoni sul passaggio del turno del Liverpool.

Passa anche il Manchester United corsaro a Stamford Bridge. Rashford porta avanti i Red Devils al 25' trasformando il penalty conquistato da James. Odoi cestina il pari, ci pensa Batshuayi a ristabilire gli equilibri con una percussione fulminante che non lascia scampo a Romero al 61'. Decide il match la splendida punizione ancora di Rashford dalla lunga distanza che condanna al 73' i blues. Nella serata di martedì invece il Manchester City fa fuori il Southampton a cui non basta il guizzo finale di Stephens. Gli uomini di Guardiola chiudono la pratica in anticipo con il colpo di testa al 20' di Otamendi e la doppietta di Aguero al 38' e al 56'.

Il risultati degli ottavi di Carabao Cup. Chelsea 1-2 Manchester United, Aston Villa 2-1 Wolverhampton Wanderers, Liverpool 5-5 Arsenal (5-4 dopo rig), Oxford United 1-1 Sunderland (4-2 dopo rig), Manchester City 3-1 Southampton, Everton 2-0 Watford, Crawley Town 1-3 Colchester United, Burton Albion 1-3 Leicester City

