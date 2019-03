Le pagelle di Italia-Finlandia. Che bravi Barella e Kean

Le pagelle dell'Italia nel match con la Finlandia valido per la qualificazione a Euro 2020.

ITALIA

Donnarumma 6 - Non si sporca neanche i guantoni. Spettatore non pagante.

Piccini 6 - Gara diligente, sfiora anche il gol.

Bonucci 6 - Regista aggiunto, i suoi lanci lunghi spesso spiazzano la retroguardia finlandese. Si perde Pukki a metà ripresa, ma l'attaccante per sua fortuna lo grazia. Chiellini 6.5 - Il capitano azzurro non sbaglia un intervento. Semplicemente un muro.

Biraghi 5.5 - Piuttosto timido. Contro un avversario simile poteva - e doveva - fare di più in proiezione offensiva. (46' st Spinazzola sv)

Barella 7 - Oltre il gol c'è di più, ovvero un giocatore ormai completo e pronto a fare il grande salto. Recupera e riparte, detta i tempi e copre bene gli spazi. Indispensabile.

Jorginho 5.5 - Cala alla distanza, perde qualche pallone non da lui nella ripresa. Sbiadito, come la sua stagione al Chelsea.

Verratti 6.5 - Regala lampi di classe, dà qualità alla linea mediana. Con lui il pallone è in banca. (41' st Zaniolo sv).

Bernardeschi 6.5 - Il tuttocampista azzurro viaggia un po' troppo a intermittenza, ma quando si accende per la Finlandia sono dolori. Si esalta negli spazi di cui gode nel finale. Buona l'intesa con Quagliarella.

Immobile 6 - Non riesce a uscire dal tunnel negativo in cui è entrato. Pescato più volte in fuorigioco, fatica anche a trovare i movimenti giusti. Il pregevole assist per Kean lo 'salva' da una completa bocciatura. (35' st Quagliarella 6.5 Fa meglio del suo precedessore in poco più di dieci minuti a disposizione. Centra una traversa da fuori e di testa chiama Hradecky al miracolo. Difficile pensare di lasciarlo fuori martedì per il match contro il Liechtenstein).

Kean 7 - Ottimi spunti, la fame non manca così come l'esuberanza tipica del millennial. Sbaglia qualche scelta nell'ultimo passaggio ma ha il merito di chiudere i conti nel momento più difficile della partita. Che l'Italia abbia finalmente trovato il proprio centravanti?

All. Mancini 6.5 - Punta su Kean e il baby della Juventus risponde presente con gol e prestazione sontuosa. Dopo mesi di incertezze l'Italia comincia ad avere una forma a sua immagine e somiglianza. E i segnali per il futuro sono incoraggianti.

FINLANDIA: Hradecky 6.5; Granlund 6 (45' st Soiri sv), Tolvio 5.5, Vaisanen 5, Arajuuri 5.5, Pirinen 6; Lod 6.5, Sparv 6, Kamara 6; Hamalainen 5.5 (25' st 25' st Lappalainen 6), Pukki 5.5 (38' st Karjalainen sv). All. Kanerva 5.5.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata